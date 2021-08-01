В Ленобласти еще 239 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 239 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 56 327 случаев ковида. При этом выздоровели 47 255 пациентов, в том числе 70 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 13 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2109.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1911 случаев. Лидером стала Москва — 2484 случая. На третьем месте Московская область — 1658.

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