ВЦИОМ сообщил о снижении политической активности

Количество жителей России, ходивших на выборы, достигло минимума за 17 лет. Об этом заявил ВЦИОМ.

Опрос провели среди совершеннолетних 1,6 тысячи россиян. 17 лет назад среди опрошенных более половины (55%) говорили, что участвовали в тех или иных выборах, а потом этот показатель все время снижался. В этом году об участии в выборах заявили только 22% опрошенных. Об этом сообщает РБК.

Свое нежелание участвовать в общественной и политической жизни респонденты обычно объясняли отсутствием времени (28%). 20% сказали, что политикой должны заниматься профессионалы. Почти столько же решили доверить Россию президенту. Больше 1/10 уверены, что их политическая активность ничего не изменит в стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВЦИОМ назвал причины, по которым россияне отказываются от вакцинации.