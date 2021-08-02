В Петербурге коронавирус подхватили еще 1 914 человек

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 подхватили 1 914 человек.

Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели местных жителей. По суточному показателю Северная столица занимает второе место среди регионов РФ. Лидером стала Москва — 3 330 случаев. На третьем месте Московская область — 1 596 зараженных.

За сутки от коронавируса скончались 60 петербуржцев. Из больниц по выздоровлению выписали 835 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в государствах, где нет вакцины против ковида есть большой риск появления новых мутаций. Это может привести к тому, что лекарства, существующие сейчас по миру перестанут быть полезными.