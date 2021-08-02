В Крыме объяснили разницу между российскими и украинскими туристами

Крымчане рассказали, в чем разница между российскими и украинскими туристами, приезжающими отдохнуть в Крым.

Самым главным отличием между этими туристами стал акцент, с которым украинские туристы говорят на русском языке. Так можно вычислить только жителей западной Украины, остальные украинцы говорят без акцента. Об этом сообщает «ФАН».

Журналисты отмечают, что русские путешественники чаще выбирают самолет и дорогие отели, и вообще отдыхают на широкую ногу. Украинцы же более экономные. Они предпочитают поезда и еду с собой. К тому же они чаще россиян арендуют недорогие квартиры и отдыхают на полотенцах, а не лежаках.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму запретили посещать леса из-за риска пожаров. Почти на всей территории Крымского полуострова объявили чрезвычайную пожарную опасности. Спасатели запретили посещение лесов.