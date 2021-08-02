Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
На первом месте этого рейтинга генеральный директор. Фото: pixabay.com

Самые высокие зарплаты в России в этом месяце готовы предложить гендиректору, стоматологу и техническому архитектору.

На первом месте этого рейтинга генеральный директор с заработной платой в 600 тысяч рублей. Работодатель требует аналогичный опыт работы, знать бизнес-процессы и вордовский пакет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Работы.ру».

«Серебро» рейтинга у стоматолога-имплантолога. Ему предлагают место в частной клинике, зарплату в 400 тысяч. Сотрудник должен иметь три года опыта работы. А вот бронза у технического архитектора. Работодателю также важен опыт работы (один год) Зарплату обещают 275 тысяч рублей в месяц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне рассказали, какую профессию уважают больше всего.

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