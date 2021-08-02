Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 34

1. О назначении члена территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» с правом решающего голоса
2. О назначении члена территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» с правом решающего голоса
3. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
4. Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
5. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по финансовым вопросам
6. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по финансовым вопросам
7. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
8. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
9. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по финансовым вопросам
10. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
11. Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
12. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
13. Об Извещении о выявленных недостатках в документах, представленных уполномоченным представителем политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва