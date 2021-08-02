Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 34

Выборы в России пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Выборы в России пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

1. О назначении члена территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» с правом решающего голоса

2. О назначении члена территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» с правом решающего голоса

3. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

4. Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

5. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по финансовым вопросам

6. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по финансовым вопросам

7. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

9. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по финансовым вопросам

10. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

11. Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

12. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

13. Об Извещении о выявленных недостатках в документах, представленных уполномоченным представителем политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва