В Петербурге может появиться московская карта «Тройка»

В Петербурге может появиться московская карта «Тройка»
От обычного «Подорожника» петербуржцы отказываться не спешат. Фото: Baltphoto

В Северной столице в общественном транспорте могут ввести карту «тройку». Автор идеи — Сбербанк.

Эксперты решают все юридические, технические, финансовые вопросы. Это позволит людям пользующимся московской картой хорошо себя чувствовать при поездке в целях путешествия, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

От обычного «Подорожника» петербуржцы отказываться не спешат.

«СберТройка» работает Ярославской области, Пермском крае и других регионах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, Сбербанк предупредил россиян о всплеске мошенничества. что Активность мошенников может вырасти из-за того, что россияне начнут получать выплаты на детей школьного возраста. Об этом предупредила сотрудник Сбербанка Елена Левина. Специалист подтвердила предположения о том, что мошенники могут активизироваться при школьных соцвыплтах.

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