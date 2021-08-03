Setl Group сдал ЖК «Притяжение» с видом на Большую Невку

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса «Притяжение», разместивший на участке от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского проспекта. Корпуса находятся в исторической локации – всего в 20 минутах езды от основных достопримечательностей Северной столицы. Из окон открываются уникальные виды на живописную речную перспективу.

ЖК «Притяжение» расположен между исторической и деловой частью Петербурга, поэтому в его облике нашли отражение как современные дизайнерские тенденции, так и традиционные черты петербургской архитектуры. В составе комплекса — семь жилых девятиэтажных домов. Они спроектированы зеркально относительно друг друга и образуют уютные полузамкнутые дворы. Здания отличают строгие линии фасадов, облицованных керамогранитом в молочных и графитовых оттенках с яркими алыми акцентами.

В проекте представлен широкий выбор планировок, в том числе видовые квартиры с просторными террасами на верхних этажах и квартиры с окнами-эркерами. На первых этажах внешних фасадов размещаются коммерческие помещения, там откроются магазины, небольшие кафе и пекарни.

Зоны отдыха во дворах ЖК «Притяжение» оформлены по индивидуальному проекту. Для жителей установлены гамаки, парковые уличные шахматы для игр и фотосессий, теннисные столы для активного отдыха и уютные скамейки разных форм, на которых приятно отдохнуть с книгой. Детские площадки оснащены качелями, игровыми комплексами, в том числе пиратским фрегатом с мачтами, горками, штурвалами, биноклями и подзорными трубами, гамаками и веревочной лестницей.

Есть здесь и уникальная детская площадка для лазания, которую создали специалисты по веревочным паркам, а также качающийся мост. Малышей ждут разнообразные качалки на пружинах, карусели, горки.

Ландшафтные дизайнеры подобрали для жилого комплекса деревья и кустарники, цветущие в разное время и отличающиеся окраской листьев, чтобы дворы как можно дольше оставались яркими. На территории проекта уже начали высаживать остролистные клены, рябины и шиповник, спиреи и иргу, которая считается одним из самых морозостойких плодовых растений. Садовые работы завершатся осенью – это наиболее подходящий период для пересадки деревьев. Здесь появятся пурпурные ивы, яблони, карликовые горные сосны и мелколистные липы. Зеленые зоны также украсят атмосферные гранитные валуны.

Для неспешных прогулок в центре комплекса благоустроен променад – мощеная дорожка, по краям которой высажены яблони. Через некоторое время они разрастутся, и весной здесь можно будет прогуливаться среди красивых цветущих деревьев.

Отметим, что одновременно с жилым комплексом был сдан детский сад с бассейном, рассчитанный на 200 малышей.

Эксклюзивным брокером проекта «Притяжение» выступает «Петербургская Недвижимость».