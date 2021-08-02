В Петербурге 99 аварийных бригад будут устранять застои воды в ливни

В Петербурге сформировано 99 аварийных бригад, которые в сжатые сроки смогут убрать застои воды.
Об этом сообщает Комитет по благоустройству Северной столицы.
Помощь таких бригад может понадобиться уже в ближайшее время, потому как синоптики предсказывают сильный ливень и усиление ветер до 18-23 метров в секунду.
Так, чтобы во время дождей улицы не затапливало, в рабочем режиме поддерживают в чистоте и порядке элементы системы водоотвода.
Чтобы эти элементы продолжали бесперебойно работать, их чистят, устраняют дефекты.
Сегодня, 2 августа, бригады дорожных предприятий осматривают пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, станции метро. Это делается для того, чтобы случайный мусор, не помешал стоку воды.
Помимо прочего, аварийные бригады садово-парковых хозяйств смогут в кратчайшие сроки убрать упавшие деревья и устранить другие последствия непогоды.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 3 августа.