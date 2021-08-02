Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 3 августа

Спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий.

Во вторник, 3 августа, в городе ожидаются сильные дожди, местами очень сильные. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер подует северо-западный, западный, местами его порывы будут достигать до 23 метров в секунду.

Лучшим решением будет по возможности оставаться дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области штормовая погода задержится на ближайшие два дня. 2 и 3 августа местных жителей ожидают дожди, грозы, а также сильный ветер.