Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 3 августа

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 3 августа
В Петербурге ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий.

Во вторник, 3 августа, в городе ожидаются сильные дожди, местами очень сильные. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер подует северо-западный, западный, местами его порывы будут достигать до 23 метров в секунду.

Лучшим решением будет по возможности оставаться дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области штормовая погода задержится на ближайшие два дня. 2 и 3 августа местных жителей ожидают дожди, грозы, а также сильный ветер.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб ухудшение погодных условий


 

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