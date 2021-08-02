156 кошек сели в самолет в Петербурге и отправились в другие страны

156 кошек сели в самолет в Петербурге и отправились в другие страны
Кошки успешно прошли ветконтроль в Пулково. Фото: Россельхознадзор

Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, с начала 2021 года, провели ветеринарный контроль 213 кошек в аэропорту Пулково.

Как сообщает пресс-служба Управления, 57 животных прилетели в Северную столицу, Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области из других регионов России, а также из Республики Казахстан.

Остальных же 156 кошек самолетом из Петербурга, Ленинградской и Псковской областей послали в различные регионы России, Бельгию, Великобританию, Германию, Израиль, Испанию, Италию, Казахстан, Португалию, США и Чешскую Республику.

Так как нарушений найдено не было, то инспектора ведомства разрешили животным отправиться по адресам получателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что крысы, мыши, свинки и кролики полетели из Петербурга в Самару.

кошки новости СПб Россельхознадзор


 

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