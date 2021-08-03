Коронавирусом заболели еще 1 910 петербуржцев

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 910 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом во вторник, 3 августа, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город держится на втором месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 лидирует Москва, где коронавирус подхватили еще 1 952 человека. Третье место у Подмосковья — 1 540 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 236 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в шатре для вакцинации, расположенном в Парке 300-летия Петербурга, стало возможно сделать вакцину «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции.