В Петербурге от коронавируса скончались 55 человек за сутки

В Петербурге от коронавируса скончались 55 человек за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки побороть COVID-19 не смогли 55 человек.

Согласно информации на утро вторника, 3 августа, за все время пандемии жертвами коронавируса в городе стали 19 427 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 1 910 новых ковид-пациентов. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 952 человек. Третье место у Подмосковья — 1 540 инфицированных. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 236 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в средствах массовой информации появилась информация, что ученица школы в Краснодаре лишилась всей семьи. Будто бы и родители, и бабушка девочки с разницей в несколько дней умерли после вакцинации от COVID.

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