Минздрав проверяет информацию о смерти всей семьи после прививки

Минздрав проверяет информацию о смерти всей семьи после прививки
Минздрав проверит информацию о смерти всей семьи после вакцины. Фото: unsplash

Скончавшаяся семья не успела сделать второй укол вакцины.

В средствах массовой информации 2 августа появилась информация, что ученица школы в Краснодаре лишилась всей семьи. Будто бы и родители, и бабушка девочки с разницей в несколько дней умерли после вакцинации от COVID.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить данные сведения.

Отцу, матери и бабушке школьницы сделали первый укол вакцины против коронавируса. Однако уже через 10-12 дней им диагностировали коронавирус. Вакцинацию прервали. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в органах здравоохранения.

По информации агентства, погибшие прошли первый этап вакцинации, когда находились в инкубационном периоде заболевания.

Помимо прочего, члены семьи страдали тяжелыми соматическими заболеваниями. Им «поставили» сахарный диабет, они находились на гемодиализе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав назвал противопоказания к вакцинации «ЭпиВакКороной».

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