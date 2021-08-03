В Ленобласти коронавирус выявили еще у 236 человек

В Ленобласти коронавирус выявили еще у 236 человек
В Ленобласти выявили новые случаи заражения коронавирусом. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленинградской области зафиксировано еще 236 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. По выздоровлению за минувшие сутки были выписаны 79 человек, побороть болезнь не смогли еще 12 человек.

В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 56 798 заболевших с начала пандемии, выздоровели из числа заболевших ковидом 47 407 человек, скончались — 2 135.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 33 месте. Петербург находится на втором— 1 910 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 952 человека. Третье место у Подмосковья — 1 540 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области только 1,2% вакцинированных людей заболели в итоге коронавирусом. Большая часть из них болеют либо бессимптомно, либо у них легкое течение болезни.

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