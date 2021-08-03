Без «побочек» и постковидного синдрома: что думают эксперты о вакцине «КовиВак»

Вакцина «КовиВак», разработанная центром Чумакова, положительно оценивается экспертами. Препарат называют одним из наиболее эффективных и безопасных для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Так, начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отмечает, что после использовании «КовиВака» у пациентов практически нет побочных эффектов, при этом вакцина дает хороший иммунный ответ.

В то же время эксперт добавил, что «КовиВак» — более щадящая вакцина для пациентов, но разработанный центром Гамалеи «Спутник», хоть и имеет «намного больше побочных эффектов», лучше противостоит вирусу, передает портал URA.ru. Поэтому вакцину, разработанную в центре Чумакова, вирусолог советует выбирать уже переболевшим ковидом людям.

Согласно данным Комитета по здравоохранению, среди 819 тыс. 768 жителей Санкт-Петербурга, которые прошли оба этапа вакцинации препаратом «Спутник V», заразились коронавирусом 13 тыс. 466 (1,6%). Полностью привились вакциной «Эпиваккорона» 16 269 человек, после чего заболели 988 (6%). А в случае с препаратом «Ковивак» заразились лишь 218 (0,8%) из привитых 24 601 человек.

Так или иначе, медики и эксперты сходятся в одном: вакцинация необходима. Она не только защищает организм и облегчает течение болезни в случае заражения, но и спасает от коварных последствий — постковидного синдрома. Препараты блокируют массивное размножение клеток вируса в организме, которое и является причиной длительных осложнений после перенесенной болезни.

«Анализ ситуации показывает, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет, то есть вакцина, по предварительным научным данным, которые есть, спасает от постковидного синдрома», — рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков РИА Новости. Аналогичное мнение в беседе URA.ru высказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.