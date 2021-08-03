Идеальная совместимость: какие знаки зодиака лучше всего сочетаются в супружеской жизни

Порой неудачные отношения заставляют задуматься: в чем же причина несовместимости? Конечно, у каждого свои сложности характера, и вряд-ли кому-то удавалось избежать неверных шагов в общении с партнером, но вдруг такой исход был предопределен звёздами? Именно поэтому астрологи советуют изучить, какие знаки зодиака идеально подходят друг другу для семейной жизни.

Например, для Овна в отношениях важна пылающая страсть — именно поэтому он выбирает партнера и стремится завоевать его сердце. Для счастливого брака с Овном нужно уметь постоянно подогревать его интерес. Идеальный союз Овна-мужчины складывается с Весами, Львом и Овном, а вот со Скорпионом, Раком, Тельцом, Рыбами, Близнецами или Стрельцом могут возникнуть сложности. Женщинам-Овнам лучше всего выбирать Овнов и Водолеев, а Весы, Рыбы, Рак, Скорпион и Стрелец могут привести к печальному опыту.

Для самоотверженного Тельца, вкладывающего в отношения все силы, подойдут Козерог, Рыбы и Весы, а вот Тельцы и Раки вряд ли станут идеальными партнерами. Телец-женщина, скорее всего, будет счастлива в браке с Водолеем, Козерогом или Раком, тогда как Телец, Близнецы или Овен — опасный выбор.

Непостоянные, влюбчивые, но искренние Близнецы лучше всего сойдутся с Козерогом, Водолеем или Скорпионом. Супружеская жизнь с Раком, Тельцом или Стрельцом будет риском. Идеальным партнером в браке для женщины-Близнеца станет Водолей или Рак, а серьезные отношения со Скорпионом, Весами, Стрельцом, Козерогом или Овном с высокой вероятностью будут конфликтными.

Чувственный и нежный Рак особенно нуждается в поддержке, верности и понимании. Мужчине-Раку это может подарить Телец, Рак или Близнец, но точно не Весы или Овен, говорят звезды. Женщина-Рак идеально сойдется с другим Раком, но семейную жизнь могут омрачать ссоры, если партнер — Телец, Близнецы, Овен или Стрелец.

Самолюбие Льва и его требовательность в выборе второй половинки смогут укротить Стрельцы — для Львов-мужчин, и Весы или Овен — для женщины-Льва. Мужчинам лучше избегать браков с другими Львами, а женщинам — со Львами, Девой и Водолеем.

Для Девы-мужчины идеальными партнерами в браке станут Рыбы, а конфликты возможны с Водолеем, Скорпионом или Львом. Дева-женщина будет счастлива с Козерогом или Рыбами, но может испытывать трудности, связав жизнь со Стрельцом, Весами, Водолеем или Скорпионом.

Весы хотят быть совершенными в семейных отношениях и больше других знаков зодиака нуждаются в крепком союзе. Мужчине-Весам будет комфортнее всего со Львом и сложно с Близнецами, Девой или Овном. Женщина-Весы, скорее всего, будет жить долго и счастливо с Овном, Рыбами или Тельцом, но ей лучше не вступать в отношения с Раком.

Прочные и долговечные отношения, к которым стремится Скорпион, смогут обеспечить Рыбы и Стрелец, но никак не Близнецы, Водолей, Овен или Дева. Скорпион-женщина обретет спокойствие с Рыбами или Близнецом, чего нельзя сказать об Овне, Козероге или Деве.

Стрелец, как правило, ищет необычного, выделяющегося из толпы партнера. Идеального знака для мужчины-Стрельца звезды, увы, не предлагают, но предостерегают от серьезных отношений с Близнецами, Девой, Овном или Раком. Стрельцу-женщине проще — Козерог, Лев и Скорпион вполне могут стать надежной опорой в семейной жизни, но Водолеев, Близнецов и Овнов лучше избегать.

Практичный и трезвомыслящий Козерог лучше всего сойдется с Тельцом, Стрельцом, Девой или другим Козерогом. Конфликтными будут отношения с Близнецами, Скорпионом и Рыбами. Женщине-Козерогу нужен незыблемый брак, и для этого идеально подойдут Близнецы, Телец или Козерог, но отнюдь не Весы.

Любовь для Водолея — это сложно. Сложнее — только брак, поэтому если уж Водолею вступать в семейную жизнь, то с Тельцом, Близнецами или Овном. Стрельцы, Дева, Водолей или Лев для этого не подходят, считает гороскоп. Водолей-женщина имеет больше шансов на долгий счастливый брачный союз с Близнецами, а вот Дева, Скорпион, Водолей и Рыбы не сулят ничего хорошего.

Возвышенные и бескорыстные Рыбы-мужчины будут чувствовать себя желанными с Весами, Скорпионом, Девой или Рыбами, а Рыбы-женщины окружат любовью Скорпиона, Тельца, Рыб или Деву. Однако умение Рыб любить могут не оценить Овны и Водолеи, если речь идет о мужчинах, а также Овны и Козероги, вступающие в отношения с женщинами-Рыбами.

Несмотря на все предсказания и прогнозы астрологов, стоит помнить, что любовь не знает границ, а в любом правиле есть исключения, поэтому выстраивая отношения, в первую очередь нужно прислушиваться к собственному сердцу.