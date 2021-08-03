В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу

В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу
Также это понадобится совершеннолетним студентам, заселяющимся в общежитие. Фото: unsplash
Антикоронавирусные ограничения ужесточат в Ростовской области с завтрашнего дня, 4 августа.
Так, для того, чтобы посетить МФЦ, почту, соцфонды спортзалы и кафе с ресторанами необходим медотвод, сертификат о прививке, справка о перенесении ковида или отрицательный тест на коронавирус. Также это понадобится совершеннолетним студентам, заселяющимся в общежитие. Об этом сообщает РИА «Новости».
Меры не распространяются на детей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о том, что среди привитых от коронавируса граждан менее 2% заболевают инфекцией. Информацией он поделился сегодня, 3 августа, на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Он отметил, что уровень Петербурга не превышает среднероссийских показателей.
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