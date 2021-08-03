В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу

Так, для того, чтобы посетить МФЦ, почту, соцфонды спортзалы и кафе с ресторанами необходим медотвод, сертификат о прививке, справка о перенесении ковида или отрицательный тест на коронавирус. Также это понадобится совершеннолетним студентам, заселяющимся в общежитие. Об этом сообщает РИА «Новости».