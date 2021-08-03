ФСБ заявила о попытках консула Эстонии узнать о планах России в Арктике

ФСБ заявила о попытках консула Эстонии узнать о планах России в Арктике
На видео показано задержание дипломата. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Консул Эстонии в Северной столице Март Лятте, которого задерживали в прошлом месяце при получении секретной информации от россиянина, интересовался планах России в Арктике.

Дипломат несколько раз встречался с ним. Федеральная служба безопасности выложила видео со встречи Лятте с россиянином, где обсуждается получение сведений об Артктике. Об этом сообщает «Интерфакс».

На видео показано задержание дипломата. Лятте доставили в управление ФСБ по Северной столице и Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что консул Эстонии в Петербурге Март Лятте, которого задержали при попытке получить от гражданина России секретную информацию объявлен в стране персоной нон грата. Ему нужно покинуть России в течение двух суток. Об этом сообщает МИД РФ. Сегодня в Министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо.

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