Врач назвал три причины госпитализации привитых от COVID-19

Каждый привитый человек может чувствовать себя в безопасности только в том случае, если его близкие вакцинированы. Фото: pixabay.com

Каждый привитый человек может чувствовать себя в безопасности только в том случае, если его близкие вакцинированы. Фото: pixabay.com

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал три причины, из-за которых вакцинированные от ковида могут заразиться COVID-19 и дойти до госпитализации.

Первой причиной медик назвал момент, когда после прививки организм не успевает выработать антитела до контакта с ковидом. Вторая причина — если эти же самые антитела по каким-то причинам не дошли до защитного уровня, отметил вроч. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

И третья причина — если, несмотря на высокий защитный уровень, ковид преодолел защитный барьер, признается медик.

Шнуков также сказал, что каждый привитый человек может чувствовать себя в безопасности только в том случае, если его близкие вакцинированы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевшие ковидом довольно часто жалуются на обострение хронических заболеваний. Об этом заявил гастроэнтеролог Никита Харлов.