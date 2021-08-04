В Ленобласти еще 235 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 235 человек заразились коронавирусом
В Ленобласти коронавирус продолжает заражать горожан. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 235 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 57 033 случая ковида. При этом выздоровели 47 493 пациентов, в том числе 86 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 16 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 151.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 906 случаев. Лидером стала Москва — 2 502 случая. На третьем месте Московская область — 1 517.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области 1,2% вакцинированных заболели коронавирусом.

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