Около 600 пациентов с коронавирусом в Петербурге лежат в реанимации

Около 600 пациентов с коронавирусом в Петербурге лежат в реанимации
В реанимации находятся 597 пациентов с коронавирусом. Фото: hospital20.spb.ru

Смольный показал новую статистику по COVID-18 в Петербурге.

В сведениях на вторник, 3 августа, заявляется, что порядка 600 пациентов с новой коронавирусной инфекцией находятся в реанимационной палате. Кроме этого, примерно 270 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«По данным комитета по здравоохранению, 597 человек в реанимации и 274 на аппаратах ИВЛ. За последние сутки госпитализированы были 186 человек, а 105 пациентов выписаны», — сообщается в документе.

В данный момент в Северной столице свыше 8,3 тыс. коронавирусных коек. Они развернуты в 12 городских и 8 федеральных медицинских учреждениях. Пишут, что коечный фонд свободен на 46%, при этом лечатся в стационарах 6,2 тыс. человек.

Также есть пациенты, которым разрешено лечиться от COVID дома, таких 50,8 тыс. человек. А еще свыше 1,6 тыс. сидят на карантине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 18 тысяч горожан прошли реабилитацию после коронавируса.

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