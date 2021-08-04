ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер будет дуть ночью западный и юго-западный. Днем петербуржцев обдаст восточными порывами 3-8 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +11…+13 градусов. Днем же столбики термометров покажут +20…+22 градуса.

Атмосферное давление ночью будет повышаться, а вот днем слабо изменится.