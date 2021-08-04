5 августа Петербург без существенных осадков

5 августа Петербург без существенных осадков
Солнечную погоду, возможно, омрачат осадки. Фото: pixabay.com
В четверг, 5 августа, в Петербурге будет переменная облачность, однако существенных осадков не планируется.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер будет дуть ночью западный и юго-западный. Днем петербуржцев обдаст восточными порывами 3-8 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +11…+13 градусов. Днем же столбики термометров покажут +20…+22 градуса.

Атмосферное давление ночью будет повышаться, а вот днем слабо изменится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в среду пройдет небольшой дождь.
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