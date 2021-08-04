Беглов договорился с РЖД о строительстве железнодорожных обходов в Петербурге

Беглов договорился с РЖД о строительстве железнодорожных обходов в Петербурге
Беглов и Белозеров обсудили вывод транзитных грузовых поездов за пределы исторического центра Петербурга. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Губернатор Александр Беглов обсудил с главой ОАО «РЖД» Александром Белозеровым дальнейшее развитие Санкт-Петербургского транспортного узла.

Градоначальник напомнил, что на территории Петербурга и Ленобласти проживает более 7 млн человек. Городская транспортная система уже работает с перегрузками. Поэтому Беглов предложил объединить пригородные поезда и городской транспорт в единую систему. Власти планируют запустить тактовое движение в сторону Сестрорецка, Тосно, Гатчины и Пушкина.

Также Беглов и Белозеров обсудили вывод транзитных грузовых поездов за пределы исторического центра Петербурга. Для этого нужно реконструировать Петербургский железнодорожный узел и построить два обхода — Северо-Восточный и Юго-Западный.

Отмечается, что проект скоростного ж/д сообщения между городом и аэропортом Пулково находится в «высокой степени проработки».

Также губернатор и глава РЖД затронули тему строительства скоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом, чтобы сократить время в пути между двумя столицами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам объяснили, почему аквабусы удалось запустить только сейчас.

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