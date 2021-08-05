В Петербурге сворачивают COVID-стационары и открывают новые пункты вакцинации

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

До стабилизации «коронавирусной» обстановки в Петербурге пока далеко. В городе по-прежнему каждый день подтверждают сотни случаев заболевания. Власти призывают повысить темпы вакцинации и открывают новые пункты, где можно сделать прививку.

По последним данным, с начала пандемии коронавирус успели подхватить 536 367 петербуржцев. Накануне за сутки было подтверждено 1906 случаев.

Всего, в Петербурге на амбулаторном лечении с коронавирусом и пневмониями находятся 50 840 человек. Госпитализировано всего 6,2 тыс. пациентов. В среду, 4 августа, сообщалось, что за сутки было госпитализировано 186 человек.

Известно также, что в реанимации остаются 583 человека, на ИВЛ — 265.

Несмотря это, больницы, которые были переоборудованы под прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией, постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Ожидается, сто специализированная клиника НИИ гриппа имени Смородинцева ближе к концу августа свернет инфекционный стационар. Учреждение перестанет принимать пациентов с коронавирусом или подозрением на него с 23 августа.

На этом фоне в Петербурге пытаются наращивать темпы вакцинации. В городе продолжают открывать новые пункты. Так, в Василеостровском районе заработал второй прививочный шатер. За день там принимают до 50 человек. Вакцину можно поставить у станции метро «Приморская». Этот пункт обслуживает Городская поликлиника №3.

Предварительная запись не требуется. Получить вакцину можно в порядке живой очереди. Горожан будут ждать в будние дни с 11:00 до 19:00.

Ранее Gazeta.SPb также писала о том, что в социальных учреждениях Петербурга вакцинацию прошли более 97% подопечных. Их прививают выездные бригады.