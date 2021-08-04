Соцучреждения Петербурга вакцинировали более 97% подопечных

Почти пять тысяч человек уже прошли полный цикл вакцинации. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Почти пять тысяч человек уже прошли полный цикл вакцинации. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В социальных учреждениях Петербурга вакцинацию прошли более 97% подопечных. Их прививают выездные бригады.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, в интернатах для пожилых и инвалидов, ПНИ и других соцучреждениях привились 5,2 тысячи человек — это 97,3% от всех, у кого есть показания к вакцинации. Прививки ставят выездные бригады медиков. Почти пять тысяч человек уже прошли полный цикл вакцинации.

В городе также продолжается вакцинация работников соцучреждений, подведомственных комитету по соцполитике. Первично привились 5,6 тысячи человек — 64,4%, а обе дозы вакцины получили 3,3 тысячи сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уличный шатер для вакцинации от COVID-19 открылся у метро «Приморская». Новый прививочный пункт будет обслуживать Городская поликлиника №3.