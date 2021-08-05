ККИ освободил семь районов Петербурга от 14 незаконных автостоянок

Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Фото: пресс-служба ККИ.

Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Фото: пресс-служба ККИ.

С начала августа Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с подведомственным «Центром повышения эффективности использования государственного имущества» освободили 14 земельных участков, незаконно используемых под размещение автомобильных стоянок.

Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Об этом сообщает ККИ.

По результатам обследований, проведенных сотрудниками ККИ, всем пользователям была предоставлена возможность освободить занимаемую территорию добровольно, однако большинство пользователей в указанный срок требование не исполнили. В настоящее время Комитетом ведётся работа по привлечению недобросовестных землепользователей к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства.

На Выборгском шоссе разместили автостоянку площадью более 4,5 тыс. кв. м. На огороженной территории незаконно размещались будка охраны, бетонные полусферы, металлические контейнеры, шлагбаум. Территории общего пользования для резервирования парковочных мест автотранспорта были незаконно огорожены на проспекте Энгельса, Белградской улице и Северном проспекте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наказали бизнесмена, напавшего на сотрудника ККИ.