ККИ освободил семь районов Петербурга от 14 незаконных автостоянок

ККИ освободил семь районов Петербурга от 14 незаконных автостоянок
Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Фото: пресс-служба ККИ.

С начала августа Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с подведомственным «Центром повышения эффективности использования государственного имущества» освободили 14 земельных участков, незаконно используемых под размещение автомобильных стоянок.

Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Об этом сообщает ККИ.

По результатам обследований, проведенных сотрудниками ККИ, всем пользователям была предоставлена возможность освободить занимаемую территорию добровольно, однако большинство пользователей в указанный срок требование не исполнили. В настоящее время Комитетом ведётся работа по привлечению недобросовестных землепользователей к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства.

На Выборгском шоссе разместили автостоянку площадью более 4,5 тыс. кв. м. На огороженной территории незаконно размещались будка охраны, бетонные полусферы, металлические контейнеры, шлагбаум. Территории общего пользования для резервирования парковочных мест автотранспорта были незаконно огорожены на проспекте Энгельса, Белградской улице и Северном проспекте.

Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Фото: пресс-служба ККИ.
Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Фото: пресс-служба ККИ.
Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Фото: пресс-служба ККИ.
Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Фото: пресс-служба ККИ.
Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Фото: пресс-служба ККИ.
Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Фото: пресс-служба ККИ.
Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Фото: пресс-служба ККИ.
Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Фото: пресс-служба ККИ.
Мероприятия провели в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Фото: пресс-служба ККИ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наказали бизнесмена, напавшего на сотрудника ККИ.

автостоянки ККИ незаконные автостоянки новости СПб шлагбаумы


 

Новости партнеров
Американские раки пожрали финских и пятятся в Петербург
Американские раки пожрали финских и пятятся в Петербург
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Бородина разорвала дружбу с Бузовой, обнародовав личную переписку. Телеведущая встала на защиту Орловой в скандале с
Бородина разорвала дружбу с Бузовой, обнародовав личную переписку. Телеведущая встала на защиту Орловой в скандале с "Домом-2"
Новые станции метро в Петербурге могут открыть в 2024 году
Новые станции метро в Петербурге могут открыть в 2024 году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
5 августа будет доступна только левая полоса на дамбе
Роспотребнадзор не рекомендует Петербургские водоемы для купания
В Китае изобрели ультрафиолетовую лампу, которая уничтожает коронавирус на ...
ККИ освободил семь районов Петербурга от 14 незаконных автостоянок
В Петербурге сворачивают COVID-стационары и открывают новые пункты вакцинации
В России 11 осужденных на смертную казнь выйдут на свободу
Приставы Петербурга заставили должников выплатить 360 млн по алиментам
В Ленобласти пьяный мужчина кинулся на брата с кухонным ножом