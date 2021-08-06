Состоялось 37-е заседание ЦИК России

Состоялось 37-е заседание ЦИК России
Фото: www.cikrf.ru

5 августа 2021 года состоялось заседание ЦИК России.

ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в количестве 300 человек.

ЦИК России исключила Павла Аксенова из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».

Комиссия заверила список уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по финансовым вопросам в количестве 2 человек.

ЦИК России зарегистрировала уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 48 человек.

Также зарегистрированы уполномоченные представители политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа» по финансовым вопросам в количестве 5 человек.

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