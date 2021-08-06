В Петербурге на 15% упал спрос на жилье

Рынок ипотечного кредитования вырос после введения программы льготной ипотеки по ставке 6,5%, но теперь все изменилось. Фото: pixabay.com

Рынок ипотечного кредитования вырос после введения программы льготной ипотеки по ставке 6,5%, но теперь все изменилось. Фото: pixabay.com

Изменения связывают с внесением изменений в программу льготной ипотеки.

В Санкт-Петербурге за июль 2021 года существенно упал спрос на покупку недвижимости. Эксперты считают, что все дело в изменениях в программу государственной поддержки ипотеки. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает РБК.

Теперь для петербуржцев изменили ставку льготного кредита – она поднялась до семи процентов. Также в кредит по программе можно брать только три миллиона рублей. В связи с этим количество ипотечных сделок в Петербурге снизилось на 15%. Тенденция будет сохраняться в ближайшие месяцы. Есть и хорошая новость: благодаря этому не будут повышаться цены на жилье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил расширить льготную ипотеку для семей с одним ребенком. Ипотечные кредиты по ставке 6% годовых на весь срок кредита предоставляются на покупку нового жилья или рефинансирование ранее выданной ипотеки.