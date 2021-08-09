Более 11,3 жителей Уханя протестировали на коронавирус за пять дней

Более 11,3 жителей Уханя протестировали на коронавирус за пять дней
Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Фото: Pixabay

Власти китайского города Ухань, где в конце 2019 года началась пандемия коронавируса, за пять дней проверили все население на наличие COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, решение о повторной проверке всех жителей на коронавирус было принято после того, как в Ухане выявили вспышку заражения. В воскресенье, 8 августа, массовое тестирование завершили — оно длилось всего пять дней. Тесты на коронавирус взяли у 11,28 млн человек.

По словам заместителя секретаря правительства Уханя Ли Тао, власти изучили данные всех жителей города, за исключением детей младше шести лет и студентов, уехавших на летние каникулы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный инфекционист США заявил об устойчивом к вакцинам штамме. Вероятность этого увеличивается с каждым днем все больше и больше.

Китай пандемия тестирование на коронавирус ухань


 

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