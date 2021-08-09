МакSим впервые за два месяца сама обратилась к подписчикам в Instagram

МакSим в состоянии сама обратиться к подписчикам в Instagram. Фото: скриншот Instagram

МакSим в состоянии сама обратиться к подписчикам в Instagram. Фото: скриншот Instagram

Российская исполнительница МакSим спустя почти два месяца на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам.

Девушка выразила благодарность за то, что в нелегкий для нее период, она не осталась без поддержки.

«Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — пишет певица.

Кроме этого, исполнительница перечислила имена докторов, которым благодарна за свое спасение.

Напомним, что в последний раз певица МакSим выходила на связь 15 июня. Тогда девушка опубликовала фото, по которому можно было понять, что исполнительница находится под капельницей в больнице.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что МакSим только начинает осознавать, что была в коме так долго.