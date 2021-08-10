СOVID-19: Петербург опередил Москву по заболеваемости, а данные ученых по летальности расходятся

Петербург демонстрирует пока не лучшую статистику по заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа Северная столица и вовсе вышла на первое место по показателям, опередив Москву. Несмотря на это, число летальных случаев, напротив, снижается.

По последним данным оперативного штаба, в Петербурге за сутки списки заболевших пополнили 1811 человек. В Москве при этом за последние 24 часа инфицированы были 1639 человек. Северная столица бьет московские рекорды не так часто, чтобы не отметить это.

Несмотря на этот показатель, заболеваемость COVID-19 в городе все-таки снижается. Только днем ранее было зарегистрировано менее 1900 заболевших в сутки.

За последние сутки не стало 49 человек, болевших новой коронавирусной инфекцией. Ученые из Европейского университета в Северной столице, лаборатории Genetico, клиники «Скандинавия» и НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева смогли подсчитать, что сейчас летальность от COVID-19 в Петербурге составляет около 1%. К такому выводу они пришли на основе анализа официальной статистики и избыточной смертности.

Так, для взрослых смертность составила 1,04%, для всех петербуржцев — 0,86%. Официальная статистика летальности от ковида показывает значение, которое меньше в два раза, — 0,43%.

Отметим, что смертность растет в старших возрастных группах и у мужчин всех возрастов.

Смольный также опубликовал данные, согласно которым в Петербурге к 10 августа на лечении в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 5 481 человек. За сутки госпитализированы были 175 пациентов. Выписали 81 человека.

В настоящее время 539 человек в реанимации и 230 подключено к ИВЛ.

Напомним, что в Северной столице развернуто почти 7 тысяч коек. Коечный фонд свободен пока на 37,47%.