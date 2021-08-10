Петербург обошел Москву по суточной заболеваемости COVID-19

В Москве 10 августа заболевших коронавирусом меньше, чем в Петербурге. Фото: комитет по здравоохранению

В Москве 10 августа заболевших коронавирусом меньше, чем в Петербурге. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице количество заболевших новой коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа больше, чем в Москве. 1 811 и 1 639 соотвественно.

Информация об этом 10 августа стала известна после публикации данный оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Заболеваемость в Петербурге начала снижаться. Ведь еще днем ранее впервые за месяц было замечено, что ковидом заболели менее 1 900 человек за сутки.

Кроме того, в целом по стране также видно небольшое снижение — 21 378 случаев, тогда как еще день назад было 22 160 заболевших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. В Северной столице развернуто 7 142 коек для больных ковид-19. Однако количество госпитализаций значительно уменьшилось, если сравнивать с показателями на прошлой неделе.