За сутки от коронавируса умерли 49 жителей Петербурга

Сегодня, 10 августа, оперативный штаб по борьбе с ковид-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 49 случаев.

Город сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлена 61 смерть за сутки. Следом идет Московская область — 29 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще 17 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 757 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 166 442 человека, в том числе 792 за вчерашний день.

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