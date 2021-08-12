Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа

Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа
Особенно хорошо это явление будет видно за городом, где не так светло как в городе. Фото: pixabay

Пик метеорного потока Персеиды будет в ночь на 12 августа. Это происходит раз в год.

Такое явление происходит, когда наша планета встречает поток камней, оставшийся после кометы. По мере того как Земля движется, куски льда и пыли погружаются в атмосферу планеты с большой скоростью. На такой скорости они нагреваются и становятся раскаленными. Так, чем больше метероид, тем ярче будет метеор, сообщает The Weather Network.

Особенно хорошо это явление будет видно за городом, где не так светло как в городе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в скором времени большей части России ожидаются температуры на 7-10 градусов выше нормы. Тепло будет в Вологодской области, в Архангельской, Мурманской области и республике Коми. Температура будет на семь-восемь градусов выше нормы.

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