В мире коронавирусом заразились почти 205,3 млн человек

В мире коронавирусом заразились почти 205,3 млн человек
В мире продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В мире коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у более чем 711 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в пятницу, 13 августа. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 205 372 963, скончались от вируса 4 334 178 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 36 306 625 зараженных, 619 093 умерли. На втором месте находится Индия: 32 077 706 инфицированных, 429 669 скончались. Следом идет Бразилия: 20 285 067 зараженных, умерли 566 896 человек.

Россия разместилась на четвертой строчке: в стране зафиксировано 6 447 229 инфицированных, скончались от COVID-19 165 201 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ считают «нулевым» ковид-пациентом сотрудника лаборатории в Ухане.

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