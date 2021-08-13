В ВОЗ считают «нулевым» ковид-пациентом сотрудника лаборатории в Ухане

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Версия с утечкой коронавируса из китайской лаборатории может оказаться правдивой. Такое мнение выразил руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек.

По его словам, нулевым пациентом мог стать сотрудник китайской лаборатории.

Датский ученый отметил в интервью телеканалу TV2, что человек мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории.

Однако это пока лишь одна из гипотез. Точная причина возникновения вируса пока не ясна.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские спецслужбы изучают большое количество генетических данных о вирусах, полученных из лаборатории в китайском городе Ухань.