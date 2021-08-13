COVID-19 в будущем и рекорд смертности: новости о коронавирусе в России и мире

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в мире только и оставляет желать лучшего. Общее число инфицированных уже перевалило за 205 миллионов человек, а Россия обновляет цифры по смертности. Ученые и врачи уже призывают людей смириться с тем, что COVID-19 станет частью повседневной жизни.

По данным университета Джона Хопкинса, в мире коронавирусную инфекцию за сутки подтвердили более чем у 711 тыс. человек. Таким образом, число инфицированных с начала пандемии уже превысило 205 миллионов. За это время от вируса скончались 4 334 178 человек.

Отметим, что Россия в рейтинге стран с наибольшим числом заболевших находится на четвертым месте. Российские показатели пока утешают мало. Накануне стало известно, что впервые число умерших в России за сутки превысило 800 человек. Уточнялось, что скончались 808 заболевших. Этот печальный показатель стал новым максимумом с начала пандемии. Прежний антирекорд был зарегистрирован 11 августа – 799 человек.

Откуда взялся вирус, который продолжает убивать столько людей, по-прежнему пытается выяснить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Там создают новую группу экспертов, которым предстоит установить происхождение COVID-19. Организация попросила не политизировать этот процесс.

ВОЗ намеревается создать целую структуру для систематического изучения появления будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.

Впрочем, говорить о будущих патогенах рано, пока не до конца изучен тот, что ставит все с ног на голову уже второй год. Специалисты постоянно выявляют новые симптомы или последствия коронавируса. Как рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, переболевшие COVID-19 люди часто теряют часть мышечной массы. Для того, чтобы восстановить ее, существуют безопасные методики.

Ну а если все-таки говорить о будущем, отметим, что у врачей уже есть предположения, как коронавирус поведет себя. По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, вероятно, COVID-19 будет вызывать более длительное течение болезни и более выраженные постковидные синдромы, но летальность от него вряд ли увеличится.