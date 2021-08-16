Гонщик Формулы-1 рассказал о переезде гонки в Петербург

Мазепин выразил уверенность, что все пройдет на высшем уровне. Фото: скриншот Instagram

Мазепин выразил уверенность, что все пройдет на высшем уровне. Фото: скриншот Instagram

Российский автогонщик Формулы-1 Никита Мазепин рассказал о предстоящем переносе российского этапа Гран-при из Сочи в Петербург.

Никита Мазепин рассказал в беседе с Nevasport, что ему еще не довелось побывать на новой трассе в Петербурге. Он признался, что в городе на Неве был всего один раз в жизни. Однако гонщик уверен, что местные власти и все, кто занимался организацией этапа в Сочи, так же будут заниматься этапом в Северной столице. Мазепин выразил уверенность, что все пройдет на высшем уровне.

Напомним, традиционно российский этап Формулы-1 проводится в Сочи, но с 2023 года гонка переедет в Санкт-Петербург.

В апреле стало известно, что гоночный уик-энд перенесут на другую трассу — этап примет гоночный комплекс «Игора Драйв» в Приозерском районе.

С 16 августа трасса закрывается на модернизацию. Трек планируют продлить на один километр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург претендует на проведение Олимпиады в 2036 году.