В Госдуме предложили возвращать многодетным плату за обучение в вузе

Эта инициатива могла бы стать отличной мотивацией для молодых семей в вопросе рождения детей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Эта инициатива могла бы стать отличной мотивацией для молодых семей в вопросе рождения детей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям деньги, потраченные на обучение в высших учебных заведениях.

Такое письмо на имя главы Минтруда отправил один из депутатов. Об этом сообщает RT.

Он просит оценить возможность возврата россиянам денежных средств, потраченных на получение образования в сузах или университетах, но доступно это хотят сделать только для многодетных родителей до наступления возраста 35 лет.

Эта инициатива могла бы стать отличной мотивацией для молодых семей в вопросе рождения детей. Это поможет многодетным родителям в будущем вернуть деньги, потраченные на обучение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы предполагают, что с 1 сентября учеба в вузах города начнется в смешанном формате, потому что ковидситуация хоть улучшается, но все же еще не идеальная.