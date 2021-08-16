В Госдуме предложили возвращать многодетным плату за обучение в вузе

В Госдуме предложили возвращать многодетным плату за обучение в вузе
Эта инициатива могла бы стать отличной мотивацией для молодых семей в вопросе рождения детей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям деньги, потраченные на обучение в высших учебных заведениях.

Такое письмо на имя главы Минтруда отправил один из депутатов. Об этом сообщает RT.

Он просит оценить возможность возврата россиянам денежных средств, потраченных на получение образования в сузах или университетах, но доступно это хотят сделать только для многодетных родителей до наступления возраста 35 лет.

Эта инициатива могла бы стать отличной мотивацией для молодых семей в вопросе рождения детей. Это поможет многодетным родителям в будущем вернуть деньги, потраченные на обучение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы предполагают, что с 1 сентября учеба в вузах города начнется в смешанном формате, потому что ковидситуация хоть улучшается, но все же еще не идеальная.

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В Госдуме предложили возвращать многодетным плату за обучение в вузе
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