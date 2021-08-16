Врач рассказал о способах снижения давления

Врач порекомендовал гулять не менее 30 минут в день, проходя не менее 10 тысяч шагов в день. Фото: pixabay

Врач порекомендовал гулять не менее 30 минут в день, проходя не менее 10 тысяч шагов в день. Фото: pixabay

Доктор из Швеции Матс Халльдин рассказал о способах снизить кровяное давление.

Врач отметил, что норма — 120/80 миллиметров ртутного столба. Поддерживать нормальное давление помогут умеренные физические нагрузки, понижение уровня стресса, хороший восьмичасовой сон, правильное питание, а также отказ от сигарет и чрезмерного употребления алкоголя. Об этом сообщает Expressen.

Врач порекомендовал гулять не менее 30 минут в день, проходя не менее 10 тысяч шагов в день. Также он посоветовал ограничить употребление полуфабрикатов и насыщенных жиров, уменьшить размер порций, так как есть связь между лишними килограммами и гипертонией.

Соблюдение таких мер поможет избежать инфаркт, инсульт, сердечную недостаточность и деменцию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лучше отказаться от измерений давления после физических нагрузок или в спешке. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.