В школах Петербурга сохранят смешанный формат обучения

В школах Петербурга сохранят смешанный формат обучения
Возвращение ребенка на очное обучение будет зависеть от состояния здоровья ребенка, а также выбора родителей. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В новом учебном году школьники Петербурга продолжат учиться в смешанном формате, как это было в прошлом году.

Глава городского комитета по образованию Наталия Путиловская сообщила на пресс-конференции «Интерфакса», что обучение в школах будет проходить как в очном, так и дистанционном формате. Родители ребенка могут выбрать удаленное обучение с использованием видеоуроков и связью с учителем, который будет проверять домашние задания.

Чиновница добавила, что возвращение ребенка на очное обучение будет зависеть от состояния здоровья ребенка, а также выбора родителей.

При этом учеба в колледжах будет проходить только в очной форме, вариант смешанного формата пока не рассматривается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали о формате нового учебного года в школах.

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