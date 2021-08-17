В школах Петербурга сохранят смешанный формат обучения

Возвращение ребенка на очное обучение будет зависеть от состояния здоровья ребенка, а также выбора родителей. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Возвращение ребенка на очное обучение будет зависеть от состояния здоровья ребенка, а также выбора родителей. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В новом учебном году школьники Петербурга продолжат учиться в смешанном формате, как это было в прошлом году.

Глава городского комитета по образованию Наталия Путиловская сообщила на пресс-конференции «Интерфакса», что обучение в школах будет проходить как в очном, так и дистанционном формате. Родители ребенка могут выбрать удаленное обучение с использованием видеоуроков и связью с учителем, который будет проверять домашние задания.

Чиновница добавила, что возвращение ребенка на очное обучение будет зависеть от состояния здоровья ребенка, а также выбора родителей.

При этом учеба в колледжах будет проходить только в очной форме, вариант смешанного формата пока не рассматривается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали о формате нового учебного года в школах.