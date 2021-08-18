Власти Германии рассказали, что будет делать Меркель в Москве

Власти Германии рассказали, что будет делать Меркель в Москве
Ангела Меркель совершит визит в Москву 20 августа. Фото: kremlin.ru

Кабинет министров Федеративной Республики Германия заявил, что глава России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа обсудят ситуацию, сложившуюся в Афганистане.

В Берлине назвали примерную программу посещения Меркель Москвы 20 августа. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщает, что в планах канцлера переговоры с главой РФ, пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Политики обсудят международную повестку. Вопросы коснутся Афганистана, Белоруссии и конфликт на востоке Украины.

Напомним, что последний раз Меркель была в России в мае 2018 года. Канцлер тогда встретилась с Путиным в Сочи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, когда США и Германия объявят о сделке по «Северному потоку — 2».

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