Трамвай сошел с рельс и вылетел на перекресток Гашека и Бухарестской

Трамвай сошел с рельс и вылетел на перекресток Гашека и Бухарестской
На Ярослава Гашека и Бухаресткой трамвай сошел с рельс. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге во Фрунзенском районе города на закате дня трамвай решил сойти с рельсов.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга»18 августа, вечером, общественный транспорт начал двигаться не по своему маршруту.

Трамвай оказался на пересечении улиц Ярослава Гашека и Бухарестской. В настоящий момент неизвестно пострадал ли кто-то из пассажиров общественного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе города, на площади Мужества произошел сход трамвая. Таким образом, трамвайное движение было парализовано.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что трамвайное движение на Среднеохтинском проспекте закрыли из-за прорыва трубы. В Красногвардейском районе Петербурга произошла коммунальная авария.

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