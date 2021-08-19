В России врач потерял телефон, а вместе с тем и более 1,6 млн рублей 

В России врач потерял телефон, а вместе с тем и более 1,6 млн рублей 
Российский врач потерял телефон и лишился более миллиона рублей. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело после того, как со счетов жители России, который потерял телефон, были украдены деньги.

Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

К полицейским пришел 44-летний врач, он заявил, что у него похитили денежные средства с банковских счетов. Пострадавший объяснил, что сначала потерял свой мобильный телефон, а уже через несколько дней с его банковских и кредитного счетов были списаны деньги. В итоге у него украли 1 миллион 666 тысяч 413 рублей.

В настоящее время ведется следствие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое ворвались в квартиру к петербуржцу и украли почти у водителя такси из сейфа 1 млн 400 тыс. рублей.

деньги кража происшествие уголовное дело


 

Новости партнеров
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Почему не все заражаются коронавирусом
Почему не все заражаются коронавирусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России врач потерял телефон, а вместе с тем и более 1,6 млн рублей
Умерший «от удара по ягодицам» студент был преподавателем ракетотехники
Фолловеры Ким Кардашьян подозревают, что звезда потеряла свои ягодицы
В Колпино очевидцы заметили автомобиль под асфальтом
Блогер Ида Галич купила себе автомобиль за 35 миллионов
Диетолог назвала опасные свойства яблок
Очевидец: самосвал высыпал асфальт на Авиаконструкторов и уехал
В Москве ураган срывал кровлю и разбивал детские площадки