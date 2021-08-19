В России врач потерял телефон, а вместе с тем и более 1,6 млн рублей

Правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело после того, как со счетов жители России, который потерял телефон, были украдены деньги.

Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

К полицейским пришел 44-летний врач, он заявил, что у него похитили денежные средства с банковских счетов. Пострадавший объяснил, что сначала потерял свой мобильный телефон, а уже через несколько дней с его банковских и кредитного счетов были списаны деньги. В итоге у него украли 1 миллион 666 тысяч 413 рублей.

В настоящее время ведется следствие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое ворвались в квартиру к петербуржцу и украли почти у водителя такси из сейфа 1 млн 400 тыс. рублей.