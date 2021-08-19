Каждый третий сотрудник сферы услуг в Петербурге отказался от прививки

Лишь 16 % непривитых сотрудников сферы услуг в Петербурге готовы добровольно вакцинироваться от ковида.

Согласно опросу сервиса SuperJob, каждый третий не собирается прививаться ни при каких условиях.

В исследовании приняли участие 1 000 экономически активных работников сферы услуг из Северной столицы старше 18 лет, которые еще не прошли вакцинацию.

Под угрозой увольнения или невозможности трудоустройства готовы вакцинироваться еще 29% опрошенных, а 35% заявили, что не будут прививаться ни при каких условиях.

При этом 45% респондентов выступают против обязательной вакцинации. Каждый пятый (21%) затруднился однозначно оценить решение городских властей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в течение месяца после перенесенной простуды лучше не проходить вакцинацию от коронавируса. Такое мнение выразил врач-иимунолог Владимир Болибок. По его словам, это связано с тем, что человек может тяжелее среагировать на иммунизацию.