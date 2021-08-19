«Спутник Лайт» и «КовиВак» поступили в Петербург

«Спутник Лайт» и «КовиВак» поступили в Петербург
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

На фармбазу Петербурга поступила крупная партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в количестве 132904 дозы.

Кроме того, получена вакцина «КовиВак» — 6240 комплектов доз. Об этом сообщили в Смольном 19 августа.

«Необходимо наращивать темпы прививочной кампании, особенно в преддверии нового учебного года. Сегодня для этого есть все возможности: Петербург полностью обеспечен вакцинами, работают 165 прививочных пунктов», — сказал губернатор Александр Беглов.

В Петербурге первую дозу вакцины получили 1427464 человека, полностью прошли вакцинацию 1288055 жителей.

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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