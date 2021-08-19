Кто охотится за квартирами скончавшихся петербуржцев

Когда умирает одинокий человек, его дом если наследников нет, признается выморочным и становится собственностью государства. Однако так происходит не всегда.

Дом 27, Средний проспект. Здесь жила пенсионерка, без наследников. Сейчас там проживает большая семья из Узбекистана и даже не подозревает, что квартира криминальная. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

После смерти хозяйки некто Александр Меликов получил жилье в наследство. Друзьям и соседям умершая о родственниках никогда не рассказывала. Полиция Петербурга выяснила, что это чистой воды мошенник.

Во-первых, оказалось, что никакой не гражданин Германии. Мошенники часто придумывают родственников из других стран, чтобы документы было сложнее проверить (особенно сложно, если указывают Украину). Во-вторых, оказалось, что Меликов — выдуманная личность. На самом деле мужчину зовут Александр Баранов, и он уже переходил закон.

Заявление оказалось липовым. Причастность к мошенникам выявили специалисты-почерковеды. Мужчина имел специфический почерк, он оригинально писал букву «М». Полиция выяснила, что в преступную группу входил даже нотариус. Одна такая преступная группа, захватив четыре квартиры, нанесла ущерб государству на сумму более 14 миллионов рублей.

Администрация Василеостровского района еще в ноябре прошлого года подала иск о признании сделки с псевдомеликовым, которого представлял мошенник Баранов, недействительной. Летом этого года суд принял решение о признании квартиры выморочным имуществом и передаче ее в собственность города.

Специалисты обращают внимание, что государству необходимо наладить контроль за жильем, которое остается после смерти людей, не имеющих наследников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Роскачества обнаружили новую схему мошенничества в «ВКонтакте». Для этого используется реклама игровых ботов. Они предлагают подростком быстро заработать.