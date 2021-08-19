Американец, угрожавший взорвать бомбу в Вашингтоне, сдался

Американец, угрожавший взорвать бомбу в Вашингтоне, сдался
Американец сдался полиции. Фото: unsplash

Водитель пикапа, угрожавший взорвать два квартала у здания библиотеки Конгресса в Вашингтоне, сдался столичной полиции.

Как сообщает телеканал NBC, злоумышленник сам вышел из своей машины, после чего он был задержан. Представитель полиции Капитолия рассказал, что правоохранители пока не выяснили, было ли в пикапе взрывное устройство. Сейчас идет расследование. Кроме того, полиция пока не может сказать, что мужчина действовал с сообщниками.

Также полиция выяснила личность мужчины, он оказался жителем штата Северная Каролина, недавно у него умерла мать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у библиотеки Конгресса американец угрожает взорвать бомбу. Мужчина потребовал, чтобы с ним связался президент Джо Байден. Близлежащие здания эвакуировали, с мужчиной начали переговоры.

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