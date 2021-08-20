Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых

Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
Белгородская область вышла на первое место по числу населения, получивших первую дозу вакцины, — почти 45% людей.  Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от ковида в России. Она даже обогнала Чукотку — недавнего лидера по вакцинации.
В регионе полностью вакцинировались 38% жителей. «Серебро» рейтинга у Чукотки, где привились 37% населения. В топ-3 попала Московская область — 32% жителей. Об этом сообщает РБК.
Белгородская область вышла на первое место по числу населения, получивших первую дозу вакцины, — почти 45% людей.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал Белгородскую область одним из лидеров по охвату прививочной кампании по ковиду. Он также говорил о Москве, Подмосковье и Ненецком автономном округе.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ранней стадии ковида многие пациенты обращают внимание на проблемы со зрением. Ковид опасен для глаз тем, что может поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов.
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