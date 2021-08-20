Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых

Белгородская область вышла на первое место по числу населения, получивших первую дозу вакцины, — почти 45% людей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал Белгородскую область одним из лидеров по охвату прививочной кампании по ковиду. Он также говорил о Москве, Подмосковье и Ненецком автономном округе.